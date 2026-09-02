Pablo Garcia en larmes au moment de quitter le Real Betis

De cruels adieux. Pablo Garcia n’a pas eu d’autres choix que de quitter le Real Betis . Cédé par son club formateur au Racing Santander dans les dernières heures du mercato pour 5 millions d’euros, l’attaquant de 20 ans a été aperçu en larmes dans sa voiture aux côtés de sa mère à l’annonce de son transfert. Surtout, la finalisation de cette transaction questionne sur le libre arbitre des footballeurs au moment de choisir leur destin sportif.

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MB pour SOFOOT.com