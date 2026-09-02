 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Genesio était-il tout proche de démissionner ?
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 20:05
Ajouter Boursorama à vos sources

Bruno Genesio était-il tout proche de démissionner ?

Bruno Genesio était-il tout proche de démissionner ?

Deux matchs et puis s’en va ? Arrivé en juillet à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio aurait déjà songé au départ. On sait que la vie est loin d’être un long fleuve tranquille dans la cité phocéenne, mais le nouvel entraîneur est arrivé en pleine tempête d’un mercato où de nombreux joueurs étaient prêts à faire leurs valises.

« On n’était pas loin »

Les cadres Leonardo Balerdi, Mason Greenwood ou Geronimo Rulli ont quitté le navire et Genesio a bien cru voir Igor Paixão et Pierre-Emile Højbjerg les suivre . « À l’heure où l’on se parle, je n’ai aucune certitude sur l’effectif au 1 er septembre, donc je ne peux pas parler d’objectif en championnat ou en Ligue Europa. Et ce ne sera peut-être pas à moi de parler d’objectif » , s’était lamenté le coach avant la défaite à Monaco.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sans vraiment briller, le PSG se qualifie en Ligue des champions féminine
    Sans vraiment briller, le PSG se qualifie en Ligue des champions féminine
    information fournie par So Foot 02.09.2026 21:07 

    PSG 5-1 (AP) Eintracht Francfort Buts : Kanjinga (36 e , 96 e ), Karchaoui (105 e , 113 e SP), Ajibade (120 e +1) pour les Françaises // Blomqvist (76 e ) pour les Allemandes Expulsion : Raso (66 e ) … EL, avec LB pour SOFOOT.com

  • Grande avancée médicale dans le foot féminin espagnol
    Grande avancée médicale dans le foot féminin espagnol
    information fournie par So Foot 02.09.2026 20:22 

    C’est un grand pas pour les femmes. El País a annoncé, lundi, que la Fédération espagnole est actuellement en train de mettre en place un système pour permettre aux joueuses de l’équipe nationale de congeler leurs ovocytes. L’objectif est de leur offrir la possibilité ... Lire la suite

  • João Neves est fan de handball
    João Neves est fan de handball
    information fournie par So Foot 02.09.2026 20:21 

    Ça ne se voit pas dans son jeu, pourtant. Vous avez raté la victoire du C’Chartres Métropole Handball contre l’Élite Val-d’Oise (18-25) au premier tour de Coupe de France de handball ? Ce n’est pas le cas de João Neves. Un passé d’ancien handballeur Incognito dans ... Lire la suite

  • L’OL a trouvé le remplaçant de Malick Fofana
    L’OL a trouvé le remplaçant de Malick Fofana
    information fournie par So Foot 02.09.2026 19:33 

    Au buzzer. Presque 24 heures après la clôture du marché des transferts français, l’Olympique lyonnais continue ses emplettes. En marge du transfert de Malick Fofana vers Sunderland, au cours d’une dernière journée de mercato complètement folle, le club rhodanien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank