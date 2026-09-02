Bruno Genesio était-il tout proche de démissionner ?

Deux matchs et puis s’en va ? Arrivé en juillet à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio aurait déjà songé au départ. On sait que la vie est loin d’être un long fleuve tranquille dans la cité phocéenne, mais le nouvel entraîneur est arrivé en pleine tempête d’un mercato où de nombreux joueurs étaient prêts à faire leurs valises.

« On n’était pas loin »

Les cadres Leonardo Balerdi, Mason Greenwood ou Geronimo Rulli ont quitté le navire et Genesio a bien cru voir Igor Paixão et Pierre-Emile Højbjerg les suivre . « À l’heure où l’on se parle, je n’ai aucune certitude sur l’effectif au 1 er septembre, donc je ne peux pas parler d’objectif en championnat ou en Ligue Europa. Et ce ne sera peut-être pas à moi de parler d’objectif » , s’était lamenté le coach avant la défaite à Monaco.…

EL pour SOFOOT.com