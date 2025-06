Ousmane of the year

Ousmane of the year

S’il n’a pas marqué contre l’Inter en finale de Ligue des champions, Ousmane Dembélé a peut-être fait mieux que ça : en rendant une copie plus collective que jamais, en témoignent notamment ses deux passes décisives, l’attaquant a parfaitement traduit l’état d’esprit de son Paris Saint-Germain. À l’image de sa saison, achevée de la meilleure des manières dans la peau du joueur d’équipe par excellence.

Il est de ces hommes qui illustrent parfaitement, ou idéalement, leur équipe. Pour le Paris Saint-Germain cru 2024-2025, qui vient de dessiner un retentissant triplé (Ligue des champions, Ligue 1 et Coupe de France), ce pourrait être le fidèle Marquinhos ou le guide Luis Enrique. Mais Ousmane Dembélé, savant mélange de talent et de générosité qui a dû attendre l’âge de raison pour enfin tutoyer les sommets, reflète également une bonne partie de ce que signifie ce PSG. Devenu hyper décisif et super collectif cette saison, même si son éventuel égoïsme n’a jamais vraiment sauté aux yeux, l’attaquant a su planter les buts quand il le fallait et se sacrifier quand le contexte l’imposait.

Ce n’est plus un rêve… Champions d’Europe !!! 💥🙌🏿 On écrit l’histoire ensemble, ALLEZ PARIS !!! 🏆❤️💙 pic.twitter.com/vZLytKHf3C…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com