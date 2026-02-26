 Aller au contenu principal
Ousmane Dembélé voulait absolument un selfie avec Vianney
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 18:11

Eh Ousmane, micro d’or ! Vendredi soir sur TF1, c’est le retour du fameux concert des Enfoirés . Pour l’édition 2026, Ousmane Dembélé fait partie de la belle aventure . Autant dire que son arrivée dans les coulisses a créé pas mal d’engouement. « Mais là, débarque un Ballon d’or et une espèce de mouvement s’opère, tout le monde veut sa photo, moi le premier », explique Patrick Bruel à L’Équipe .

Dembélé comme dans un poisson dans l’eau

Même si Dembélé a été accueilli en star par tous les artistes de la tournée, c’est bien le chanteur Vianney que le Ballon d’or voulait rencontrer : « En arrivant sur le parking, il a vite fait demi-tour parce qu’il s’est aperçu qu’il n’avait pas de photo avec Vianney », confie Anne Marcassus, directrice bénévole du spectacle.…

AR pour SOFOOT.com

