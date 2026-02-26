 Aller au contenu principal
Chelsea ou Barcelone : quel adversaire réussit le plus au PSG en Ligue des champions ?
26/02/2026

L’apéro avant de déguster. Après avoir laborieusement éliminé Monaco en barrages de Ligue des champions ce mercredi, le PSG attend son sort pour les huitièmes, qui sera connu vendredi. C’est du vu et revu : ce sera Chelsea ou le FC Barcelone .

Avant l’agitation, l’heure est aux souvenirs heureux et moins heureux pour les Parisiens, qui se sont déjà remis de leur défaite en finale du Mondial des clubs contre les Blues . Oui, mais en Ligue des champions ? On rembobine en 2014 avec les quarts de finale. Le PSG pense tenir sa place en demies après l’avoir emporté 3-1 à l’aller, mais les hommes de José Mourinho mystifient le club de la capitale à Stamford Bridge (2-0), bien aidés par la règle du but à l’extérieur.

