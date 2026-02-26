 Aller au contenu principal
« Nazi, je pensais que c’était une marque de gin » : la défense catastrophique du supporter du Real Madrid
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 18:09

Il a dû y aller franco sur la boisson… Ce mercredi soir, lors de Real Madrid-Benfica, des supporters madrilènes ont été vus en train de faire des saluts nazis. Les images captées par les caméras ont permis de les identifier et de les virer du stade . Gracias !

Au secours !

Ce jeudi, l’un d’eux a tenu à justifier son geste dans une vidéo de QUATRE minutes , relayée par un journaliste du média El Confidencial . Il explique, pour commencer, qu’il est un habitué de gestes en tout genre : « Quand je vais voir le foot, je fais comme ça […] Parfois je me mets la main sur les couilles, d’autre fois dans le cul. » La grande classe, toujours.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
