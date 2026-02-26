Les secrets de Franck Haise pour rester calme à Rennes

Encore une influence de Kendrick Lamar ? Avant la réception du Toulouse FC samedi, le désormais coach rennais Franck Haise axe son état d’esprit sur l’humilité et sur la tranquillité . « Il y a quatre victoires, tout le monde est content. Il y a quatre défaites, puis c’est la crise, s’est amusé celui qui s’est installé la semaine dernière à Rennes. Je vais rester très tranquille et très humble. Je vais essayer de faire de mon mieux avec tout le monde. »

Le secret de sa possible réussite en Bretagne ? Rester zen comme Zazie. « Nous serons toujours jugés de manière générale, explique-t-il. Un peu plus l’entraîneur sur ses résultats. Moi, il faut que j’arrive à me détacher des résultats pour créer les conditions des résultats. C’est ça le plus important, ce n’est pas toujours facile. » …

SW pour SOFOOT.com