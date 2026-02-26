Gianluca Prestianni (re)fait parler de lui... sur les réseaux sociaux

Va-t-il réussir le Grand Chelem ? Après avoir fait parler de lui sur le terrain la semaine dernière, Gianluca Prestianni est passé sur celui des réseaux sociaux, où il ne s’est pas non plus montré très habile.

Après l’élimination de son équipe face au Real Madrid, Sidny Cabral est allé voir Vinícius pour lui demander son maillot . Ce qui peut être vu comme un acte de provocation est en fait normal. Le joueur admire Vini, lui demande son maillot, point. On devrait en rester là.…

EA pour SOFOOT.com