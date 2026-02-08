 Aller au contenu principal
Ousmane Dembélé surpasse Zlatan Ibrahimović
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 21:27

À jamais le premier. En ouvrant le score face à l’Olympique de Marseille à la 12 e minute, Ousmane Dembélé est devenu le premier joueur parisien à être décisif lors de ses six premiers Classiques.

Ousmane Dembélé (3 réalisations, 3 passes décisives) devient le 1er joueur à être décisif lors de chacun de ses 6 premiers classiques en compétition officielle au XXIe siècle. Il fait mieux que Zlatan Ibrahimovic (5). #PSGOM…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
