 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ousmane Dembélé pense qu'il est l'un des favoris pour le Ballon d'or
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 13:07

Ousmane Dembélé pense qu'il est l'un des favoris pour le Ballon d'or

Ousmane Dembélé pense qu'il est l'un des favoris pour le Ballon d'or

Sortez vos Paris.

Trois semaines après l’annonce des 30 nominés au prochain Ballon d’or, Ousmane Dembélé a évoqué cette échéance majeure pour sa carrière dans les colonnes du journal Le Monde . Questionné sur son statut de favori, l’homme aux 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière estime que le trophée devrait revenir à un joueur du Paris Saint-Germain . « C’est ce qu’on pense », confirme-t-il. Cette ode au collectif change des déclarations du très modeste Achraf Hakimi dans lesquelles le Marocain avait assuré qu’il méritait de repartir avec le Ballon d’or.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank