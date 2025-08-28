Ousmane Dembélé pense qu'il est l'un des favoris pour le Ballon d'or

Sortez vos Paris.

Trois semaines après l’annonce des 30 nominés au prochain Ballon d’or, Ousmane Dembélé a évoqué cette échéance majeure pour sa carrière dans les colonnes du journal Le Monde . Questionné sur son statut de favori, l’homme aux 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière estime que le trophée devrait revenir à un joueur du Paris Saint-Germain . « C’est ce qu’on pense », confirme-t-il. Cette ode au collectif change des déclarations du très modeste Achraf Hakimi dans lesquelles le Marocain avait assuré qu’il méritait de repartir avec le Ballon d’or.…

MBC pour SOFOOT.com