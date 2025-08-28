Ousmane Dembélé pense qu'il est l'un des favoris pour le Ballon d'or
Sortez vos Paris.
Trois semaines après l’annonce des 30 nominés au prochain Ballon d’or, Ousmane Dembélé a évoqué cette échéance majeure pour sa carrière dans les colonnes du journal Le Monde . Questionné sur son statut de favori, l’homme aux 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière estime que le trophée devrait revenir à un joueur du Paris Saint-Germain . « C’est ce qu’on pense », confirme-t-il. Cette ode au collectif change des déclarations du très modeste Achraf Hakimi dans lesquelles le Marocain avait assuré qu’il méritait de repartir avec le Ballon d’or.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer