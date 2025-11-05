Ousmane Dembélé n'a pas rechuté, selon Luis Enrique
Docteur maboul.
Le PSG a perdu un match et peut-être un peu plus que cela, ce mardi soir, contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Avant Achraf Hakimi, sorti en pleurs avant la pause, Paris avait déjà perdu Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or avait quitté le pelouse à la 25 e minute de jeu , après avoir pensé marquer un but finalement refusé pour une position de hors-jeu.…
CG pour SOFOOT.com
