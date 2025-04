Ousmane Dembélé, leader incontestable

Unique buteur ce mardi dans cette demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG (0-1), Ousmane Dembélé a mis fin à sa petite disette de cinq matchs sans marquer. Mais il a aussi confirmé qu’il restait le leader indispensable de ce PSG.

Nous sommes en octobre 2024, Bradley Barcola casse la baraque avec le Paris Saint-Germain, au point où les observateurs identifient l’ancien Lyonnais comme le successeur de Kylian Mbappé et donc le leader de l’attaque francilienne. Six mois plus tard, Barcola est relégué sur le banc et le patron des offensifs rouge et bleu se nomme Ousmane Dembélé. Buteur ce mardi à l’Emirates Stadium ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions face à Arsenal (0-1), l’ex-Barcelonais a relancé la machine après une disette de cinq matchs sans faire trembler les filets. Une manière de réaffirmer un peu plus son statut de leader d’attaque, mais aussi de leader tout court au sein de cet effectif, qui se prend à rêver sérieusement de se coiffer de la coupe aux grandes oreilles le 31 mai prochain, à Munich. Pour la première fois de sa carrière, l’ancienne pépite de la Piverdière est le boss d’une grande équipe.

Complet, chef

Celui qui soufflera sa 28 e bougie le 15 mai prochain, régulièrement catalogué comme un joueur fantasque, capable de coups d’éclat dingues, comme de disparitions inquiétantes lors des grands rendez-vous, endosse depuis quelques mois le costard plus sérieux de l’attaquant fiable. Après son coup de chaud entre mi-décembre et mi-mars, où il a enfilé les buts (26 pions en 20 matchs, toutes compétitions confondues) dans son nouveau rôle de buteur prolifique, Dembélé a légèrement marqué le pas… En tout cas, statistiquement. Parce que le Moustique a continué de piquer pour faire briller l’attaque virevoltante du PSG. Face aux Gunners , dans un véritable rôle de faux numéro neuf, il a posé d’insolvables problèmes aux joueurs de Mikel Arteta. En marquant rapidement son 8 e but dans cette Ligue des champions et le 33 e de la saison, il a mis les siens sur la bonne voie, et a insufflé un état d’esprit remarquable à des coéquipiers qui adhèrent à la hargne de l’ancien du Borussia Dortmund.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com