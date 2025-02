Ousmane Dembélé, l'amuseur est devenu un tueur

Avec un nouveau doublé contre Brest ce mardi soir en Ligue des champions, Ousmane Dembélé poursuit sa folie statistique et confirme qu'il a troqué son costume de joueur romantique à la fois attachant et frustrant pour celui de flingueur professionnel dans la surface.

Ne comptez plus sur les supporters brestois pour se moquer de la finition d’Ousmane Dembélé. En trois matchs seulement cette saison, alors qu’il en reste au minimum un à jouer, l’attaquant parisien a fait trembler les filets de Marco Bizot à sept reprises. Sept. Un triplé et deux doublés, dont un tout frais à Roudourou, où la nouvelle coqueluche du PSG a rapproché le champion de France des huitièmes de finale de la Ligue des champions en même temps qu’il a enterré les espoirs bretons de poursuivre la folle aventure. Ne comptez plus sur personne, en fait, pour affirmer sans trembler du menton que « Dembouz » est un Jean-Claude Dusse du ballon rond. Plus maintenant, en tout cas. Plus après avoir assisté à ses nouvelles prouesses ces dernières semaines.

Dix-huit buts sur ses onze dernières apparitions ; huit matchs d’affilée en marquant au moins une fois pour rejoindre Neymar (x2), Kylian Mbappé et Carlos Bianchi dans l’histoire du Paris Saint-Germain (Opta) ; un statut de meilleur artilleur de Ligue 1 (16) ; et donc 15 réalisations, déjà, après moins de six semaines passées en 2025, soit son record sur une année civile depuis le début de sa carrière (Opta, aussi). C’est à la fois du foot et des mathématiques, et finalement tout ce qu’on n’attendait plus d’un joueur comme Ousmane Dembélé.…

Propos de João Neves et Marquinhos recueillis par TM, à Roudourou

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com