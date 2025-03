Ousmane Dembélé explique son déclic

Et un de plus.

En feu cette saison, Ousmane Dembélé a profité de la 24 e journée de Ligue 1 et de la large victoire de son Paris Saint-Germain contre Lille pour marquer un nouveau but. Et après la rencontre, le bonhomme a été interrogé par DAZN sur sa réussite du moment . « La raison de mon déclic ? Un peu de tout , a ainsi répondu l’ancien de Barcelone. Mon positionnement, mais surtout la mentalité. L’envie de marquer, d’être décisif à chaque match… J’ai des ballons, j’y crois davantage devant le but et ça rentre donc je suis content. » …

FC pour SOFOOT.com