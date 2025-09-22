Ousmane Dembélé : « Exceptionnel »

C’est rien, c’est les émotions.

Auréolé du 69 e Ballon d’or ce lundi 22 septembre, Ousmane Dembélé a tenu un discours de remerciements à son image : frais et authentique. « C’est exceptionnel ce que je viens de vivre. Je n’ai pas de mots. Ça a été une année incroyable avec le PSG, énormément de choses se sont passées au cours de ma carrière. Que Ronaldinho, une légende du foot, me remette cette récompense, c’est exceptionnel. Je suis fier de ce que j’ai accompli » , a commencé le natif d’Evreux, sans oublier de placer un mot pour sa ville : « Je voudrais aussi remercier ma ville , là où j’ai grandi, tapé mon premier ballon de foot. J’essaye d’y retourner quand j’ai du temps libre, ils sont toujours là pour moi. » …

JD pour SOFOOT.com