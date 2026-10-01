Ousmane Dembélé démine les supposées tensions avec Kylian Mbappé

Botter en touche, comme après un bon engagement. Présent en conférence de presse en vertu de son rôle de capitaine intérimaire en l’absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a été questionné sur les passes d’armes récentes avec son coéquipier en sélection sur le Ballon d’or . Le Parisien a préféré ne pas (re)mettre de l’huile sur le feu sur cette thématique : « Toutes ces histoires, je ne les commente pas, je ne veux pas les commenter. Ce sont des petites guerres sur les réseaux sociaux, à 29 ans je ne commente pas. Je me concentre sur le terrain. On a échangé et on est assis à côté à table. Il n’y a pas de soucis avec Kylian ».

Tout pour l’équipe

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé avaient été au cœur bataille communicationnelle autour de la désignation du prochain lauréat du Ballon d’or . En septembre, l’attaquant du Real Madrid avait notamment déclaré avoir toujours été considéré comme « l’élu » dans une interview accordée à L’Équipe, ce à quoi son coéquipier avait répondu quelques jours plus tard sans nommer directement le capitaine des Bleus : « Je n’ai jamais été l’élu. J’ai toujours été au fond de la classe, à bosser dur » . Une histoire que Dembélé préfère laisser dans le rétroviseur selon ses nouvelles déclarations, même si certains médias ont fait état d’un froid entre les deux hommes durant ce rassemblement. …

MB pour SOFOOT.com