Ousmane Dembélé célèbrera son ballon d’or à Évreux le 12 octobre
Ici tout commence.
La ville d’Évreux va accueillir « son » Ballon d’or, Ousmane Dembélé, ce dimanche 12 octobre selon les informations de plusieurs médias locaux. Les festivités débuteront à l’hôtel de ville la préfecture de l’Eure à partir de 15 heures.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer