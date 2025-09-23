Ousmane Dembélé, ça n'a pas de prix

À domicile dans un Théâtre du Châtelet acquis à sa cause, Ousmane Dembélé a vécu le genre de soirée dont il n'aurait jamais rêvé. Lui l'ancien ailier déroutant a été mis au centre du jeu, sacré Ballon d'or parce qu'il incarne ce Paris Saint-Germain rutilant. Sa meilleure fresque après les frasques.

Moustapha Diatta ne sait plus trop où se mettre dans ce couloir, entre les journalistes en attente et les backstages . Lui, le grand gus à la veste marron, a passé une drôle de soirée au Théâtre du Châtelet. « Bon, maintenant c’est fait, on peut passer à autre chose » , glisse-t-il. Quelques minutes plus tôt, il voyait son ami d’enfance, Ousmane Dembélé en personne, grimper à l’estrade et prendre possession du 69 e Ballon d’or, celui qu’on lui promettait depuis des semaines mais qui, jurait-il, « n’a jamais été un objectif dans [sa] carrière ». L’émotion a poussé le Normand à déverser quelques larmes au moment d’évoquer sa maman, la gratitude à rendre hommage à Mous’, comme on le ferait pour son témoin de mariage. « On a tout vécu ensemble, tu m’as suivi partout et jusqu’à la fin on sera ensemble » , déclamait le lauréat, face à son gars, lui aussi submergé.

« I did not expect to cry but when I started speaking about my family and so on... » 💬 Ousmane Dembélé #ballondor pic.twitter.com/4yIHdJIN2t…

Par Mathieu Rollinger, au Théâtre du Châtelet pour SOFOOT.com