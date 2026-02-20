Oukidja raconte les insultes de Mbappé pendant un match

Depuis que l’esprit du curling est mort, tout part à vau-l’eau. L’anecdote d’Alexandre Oukidja en témoigne. L ’ancien gardien messin a raconté son accrochage avec Kylian Mbappé lors d’un match entre Metz et le PSG en 2021 au vidéaste Flodas. Selon le portier, tout y passe : des insultes (« tiens *** »), du trashtalk, et un comportement très relou.

« Dès qu’il sent qu’il se fait un peu titiller… »

« J’ai jamais voulu le dire, je vais le dire » , contextualise l’international algérien, qui dénonce le comportement variable de l’actuel joueur du Real Madrid . Selon lui, l’attitude du Kyk’s dépend de la qualité de ses matchs : « S’il gagne 1, 2, 3-0, il te relève [et te dit] “Excuse moi, pardon, je suis désolé…”, i l te serre la main, on joue. En revanche, dès qu’il sent qu’il se fait un peu titiller, qu’il ne fait pas un bon match, que le PSG perd ou ne gagne pas, il commence à insulter les mères, à t’insulter toi, à te dire “va te faire e***”, des trucs comme ça. » Bref, ce n’est pas glorieux.…

UL pour SOFOOT.com