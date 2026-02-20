 Aller au contenu principal
Beye : «il faut monter cette équipe en intensité»
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 23:20

Beye : «il faut monter cette équipe en intensité»

Beye : «il faut monter cette équipe en intensité»

Habib Beye doit se dire que consultant ou coach de Rennes, ce n’est pas si mal. Défait pour sa première sur le banc de l’OM à Brest (0-2), l’entraîneur arrivé après le départ de Roberto De Zerbi est revenu sur la défaite des siens au micro de Ligue 1 + . Il s’est attardé sur le plan tactique, demandant notamment du « jeu plus direct » , un plus haut niveau d’intensité et appelant à se réfugier dans le travail pour oublier cette mauvaise passe. L’OM ne s’est pas imposé en Ligue 1 depuis le 3 février , contre Rennes.

« On peut tout à fait juger [la prestation de l’OM] » , a d’emblé annoncé celui qui est arrivé ce mercredi à Marseille, avant de décrire la partie du soir à Francis Le Blé : « on a a été pris par leur intensité , on perd les seconds ballons et on avait identifié qu’il ne fallait surtout pas défendre dans notre box, parce que [Ludovic Ajorque] c’est un joueur qui a beaucoup de présence. » L’attaquant brestois a inscrit deux buts de la tête ce soir.…

