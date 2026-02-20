 Aller au contenu principal
Le PSG versera bien les 61 millions d'euros qu'il doit à Mbappé
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 23:43

61 millions d’euros de bonne nouvelle. Le PSG a indiqué ne pas faire appel de sa condamnation aux prud’hommes dans le conflit qui l’oppose à Kylian Mbappé. Mi-décembre, le club a été condamné à verser 60,9 millions d’euros à son ancien capitaine en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la signature et de travail dissimulé. Mbappé était ensuite parti au clash.

Encore 5,9 millions d’euros à payer

« Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n’a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux , a partagé le club de la capitale dans un communiqué diffusé par l’ AFP . Le PSG est désormais résolument tourné vers l’avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective. » Pour le moment, Paris n’a pas versé l’entièreté de la somme qu’il doit au joueur. Il a versé 55 millions de salaires et de primes impayés, mais il lui reste à verser des congés payés et des intérêts de 5,9 millions au joueur du Real.…

UL pour SOFOOT.com

