Højbjerg : « Il ne faut pas beaucoup parler »
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 23:06

Højbjerg : « Il ne faut pas beaucoup parler »

Højbjerg : « Il ne faut pas beaucoup parler »

J-9 avant l’OL. Après le revers de l’OM à Brest (0-2) pour la première de Habib Beye, Pierre-Emile Højbjerg a exhorté son équipe au travail. Le capitaine de la première de Habib Beye est monté au créneau, au micro du diffuseur Ligue 1 + : « Là, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités. Ce qu’on fait là, maintenant, ce n’est pas assez bien, a réagi l’international danois. Je trouve qu’[en deuxième mi-temps] on a eu les occasions qu’il fallait, on n’a pas assez réussi. »

🥶 "𝙇𝙖̀ 𝙞𝙡 𝙣𝙚 𝙛𝙖𝙪𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙩𝙧𝙤𝙥 𝙥𝙖𝙧𝙡𝙚𝙧, 𝙛𝙖𝙪𝙩 𝙖𝙨𝙨𝙪𝙢𝙚𝙧" Les mots très durs de Pierre-Emile Højbjerg après la défaite de l'OM ! pic.twitter.com/xOpFc8p7v5…

UL pour SOFOOT.com

Sport
