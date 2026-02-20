Højbjerg : « Il ne faut pas beaucoup parler »

J-9 avant l’OL. Après le revers de l’OM à Brest (0-2) pour la première de Habib Beye, Pierre-Emile Højbjerg a exhorté son équipe au travail. Le capitaine de la première de Habib Beye est monté au créneau, au micro du diffuseur Ligue 1 + : « Là, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités. Ce qu’on fait là, maintenant, ce n’est pas assez bien, a réagi l’international danois. Je trouve qu’[en deuxième mi-temps] on a eu les occasions qu’il fallait, on n’a pas assez réussi. »

UL pour SOFOOT.com