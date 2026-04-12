Oui, Tottenham peut descendre en Championship

Relégable avant de défier Sunderland ce dimanche après-midi, Tottenham se rapproche dangereusement d’une descente en Championship. Un accident industriel loin d’être anodin, tant la saison des Spurs a viré au fiasco sur tous les plans.

Vendredi soir, le vent a peut-être tourné sur Londres. À l’est de la capitale britannique et à quelques pas du Queen Elizabeth Park, West Ham s’imposait facilement dans son London Stadium contre Wolverhampton (4-0) et empochait trois points impératifs dans la course au maintien. Au nord de la ville, au-delà des marécages d’Hackney, c’était un mélange de joie et de crainte. Toujours en tête de la Premier League, la partie rouge avait le sourire. Quant à elle, la partie blanche faisait la grimace. Car oui, la victoire des Hammers a envoyé leur équipe de cœur, Tottenham, dans une zone aussi rouge que les bus sillonnant jour et nuit Seven Sisters Road, la longue avenue qui mène au stade des Spurs .

Dix-septième de PL, mais vainqueur inespéré de la pire finale de Ligue Europa de l’histoire, Tottenham avait déjà ressenti des sueurs froides la saison dernière. Finalement, les Lilywhites s’étaient sauvés parce que les trois promus, très mauvais cette saison-là, avaient tous fait l’ascenseur. Sauf que cette année, à part les cancres Burnley et Wolverhampton, les équipes engagées dans la course au maintien comme Nottingham, West Ham ou même Leeds sont beaucoup plus solides. Conséquence : la Championship a encore un ticket à livrer. Une fameuse dix-huitième place que Tottenham, désormais à deux points du premier non-relégable West Ham, pourrait composter fin mai.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com