Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien aux groupes de supporters

Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien aux groupes de supporters

Une victoire pas encore totale. Alors que Saint-Étienne s’est imposé ce samedi soir face à Dunkerque (2-1), un autre match est en train de se jouer entre le peuple vert et l’État. Avant l’audition des Green Angels et des Magic Fans lundi 13 avril au ministère de l’Intérieur, une manifestation a eu lieu avant la rencontre .

« 𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗨𝗗𝗥𝗢𝗡 𝗡𝗘 𝗦𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗦𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗔𝗦. » 💚🏟️ Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien à leurs supporters sous la menace d’une dissolution. 🥰 pic.twitter.com/bCeN1diH6e…

LB pour SOFOOT.com