Oui, Saint-Étienne va battre le Paris Saint-Germain

Relégable et avant-dernière de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne reçoit les stars du PSG, leaders et quasi-champions de France, à Geoffroy-Guichard. Si les tendances laissent prédire une énième balade de santé parisienne, plusieurs facteurs montrent que les Verts seront les premiers de la saison à les faire tomber en championnat. Et voici pourquoi.

→ Parce que c’est une victoire à six points

Mine de rien, ça compte. Avant cette 27 e journée et la réception des stars parisiennes ce samedi, l’AS Saint-Étienne est toujours dans l’attente d’une décision de la commission de discipline de la LFP après le match interrompu à l’heure de jeu à Montpellier le 16 mars dernier, alors que les Verts menaient 0-2. Si la Ligue réfléchit deux minutes et octroie mercredi prochain une victoire stéphanoise en entérinant le score ou en la donnant sur tapis vert, les Ligériens prendront six points en quatre jours. Un scénario publiquement souhaité par le club stéphanois, et qui active un levier de motivation supplémentaire. Empêtrée dans les sables mouvants vers la Ligue 2 depuis maintenant six journées, l’ASSE prendrait un énorme bol d’air au classement et ferait un grand pas vers le maintien, à sept journées de l’épilogue. Alors, comme on ne fait pas dans la demi-mesure dans le Forez, autant mettre les petits plats dans les grands en brisant l’invincibilité parisienne.

→ Parce que le match aller au Parc a été encourageant

Oui, Saint-Étienne est en l’état avant-dernier de Ligue 1. Oui, le jeu proposé par la bande d’Eirik Horneland est quasi inexistant, mais souvenez-vous du 12 janvier dernier. Battus 2-1 à l’aller au Parc des Princes, l’ASSE et de son « Horneland-ball » avaient pourtant démontré tout leur potentiel. Si Ousmane Dembélé n’était pas dans un début de forme de sa vie, les Stéphanois auraient certainement pu accrocher au moins un match nul. Ce que l’on retient de ce match au-delà du doublé décisif de Dembouz, c’est une équipe stéphanoise au jeu décomplexé, regardant l’ogre parisien droit dans les yeux. « J’avais aimé cette équipe quand ils sont venus au Parc. Ils jouent bien, ils savent presser. » Parole del professor Luis Enrique. Puis quelque chose nous dit que ça devrait bien gueuler au Chaudron……

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com