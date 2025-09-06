Oui, on peut prendre du plaisir devant un match de l’équipe de France

Solide, efficace, pragmatique, mais rarement flashy ou emballante : ces dernières années, l’équipe de France s’est peu souvent distinguée par la qualité du jeu proposé. Pourtant, à l’image de la prestation offerte vendredi soir contre l’Ukraine, les sorties récentes dessinent une dynamique intéressante de ce point de vue.

C’est un vieux réflexe, acquis au fil des années, et des prestations de l’équipe de France qui ne nous ont pas forcément fait bondir de nos chaises. Chaque année ou presque, ce rassemblement de septembre sonnait plus comme un rendez-vous contraint et forcé que comme un moment joyeux, quelques semaines à peine après l’excitation de voir tous les championnats redémarrer en trombe. Et pourtant, cette dernière rentrée sous l’égide de Didier Deschamps en arriverait presque à bouleverser ces vieilles habitudes. Car ces derniers temps, la notion de plaisir a fait son retour en équipe de France.

À l’attaque, toute !

La première raison de ce bonheur tient en un chiffre : quatre. Depuis le mois de mars et le quart de finale retour de Ligue des nations face à la Croatie (démarré avec deux buts à remonter), Didier Deschamps s’est convaincu du bienfait d’aligner quatre joueurs offensifs à chaque coup d’envoi. Avec un Michael Olise impressionnant en chef d’orchestre. « Il rayonne dans le jeu. Il a la justesse technique, il a le volume, il est intelligent dans ses déplacements… Il a tout , savourait d’ailleurs le sélectionneur vendredi soir au micro de TF1. C’est bien pour nous parce qu’il apporte beaucoup de liant dans l’équipe. » Ce même liant – et les mêmes efforts sans ballon – que les Bleus craignaient de perdre avec la retraite internationale surprise d’Antoine Griezmann.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com