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Oui, le RC Lens peut encore rêver du titre
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 22:29

Oui, le RC Lens peut encore rêver du titre

Oui, le RC Lens peut encore rêver du titre

Pour encore créer du suspense dans la course au titre, il suffit que le RC Lens batte le Paris Saint-Germain avec huit buts d’écart à Bollaert ce mercredi soir. Une tâche loin d’être impossible pour des Sang et Or brillants cette saison.

Détrompez-vous : en Ligue 1, la course au titre n’est pas finie. Pythagore comme Thalès le savent : mathématiquement, le PSG n’a pas encore remporté son quatorzième titre de Ligue 1. « À 99% » comme l’a dit Luis Enrique, mais pas à 100%. Grâce à une victoire contre les Parisiens par huit buts d’écart ce mercredi soir, le RC Lens reviendrait à trois points du PSG avec une meilleure différence de buts. Les Sang et Or n’auront plus qu’à s’imposer à la dernière journée face à Lyon et espérer une défaite des hommes de Luis Enrique dans le derby contre le Paris FC pour remporter la Ligue 1, 28 ans après le titre de 1998. Sur le papier, ça paraît compliqué, mais à y regarder de plus près, ce scénario d’anthologie pourrait prendre vie si la bande de Pierre Sage prend en considération ce qui suit.

1. Exploiter les failles défensives du PSG

Même si le PSG est finaliste de la Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique a montré plusieurs fois sa fébrilité défensive cette saison. Le dernier naufrage en date dans ce domaine : le match complètement fou contre le Bayern Munich, 5-4. Quatre buts encaissés ? C’est la moitié de ce que doivent inscrire, au minimum, Mamadou Sangaré et sa bande. Pour y parvenir, le vainqueur du prix Marc-Vivien Foé 2026 devra plonger dans les espaces laissés par une charnière remaniée – sachant que les terreurs Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi sont annoncés forfaits et que le capitaine Marquinhos n’a participé qu’à deux des onze derniers matchs de championnat – et par une équipe qui aura déjà la tête en finale de Ligue des champions.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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