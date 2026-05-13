Lepaul, l’absent qui a toujours raison

Sauf scénario dingue, Estéban Lepaul devrait acter son statut de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Absent aux trophées UNFP ce lundi et probablement de la liste des Bleus de Didier Deschamps jeudi, l’attaquant de 26 ans n’a pas encore besoin de ça pour vivre sa meilleure vie de footballeur.

Il n’a pas défilé sur le tapis rouge dans son plus beau costard, il n’est pas monté sur la scène du Palais Brongniart, où il n’était d’ailleurs pas présent ce lundi soir, et il ne s’attend pas à entendre son nom sortir de la bouche de Didier Deschamps : Estéban Lepaul est le grand absent de la semaine. Il était pourtant présent, comme souvent, pour placer une tête gagnante au premier poteau, ce dimanche, pour remettre son Stade rennais sur des rails européens et marquer son 20 e but de la saison en championnat.

Je vais garder cette fraîcheur, je vis du foot par pure passion, c’est ce dont j’ai toujours rêvé.…

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com