L'énorme bévue d'un gardien qui frustre Cristiano Ronaldo

Tout se passait pourtant bien, pour Al-Nassr. Mohamed Simakan avait ouvert le score à la demi-heure de jeu, le leader du championnat menait lors de la 32 e journée de Saudi Pro League et une victoire suffisait pour assurer le titre. Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à disputer, Bento a offert l’égalisation à Al-Hilal.

CR7 pas encore champion

Dans le temps additionnel, le gardien de but brésilien a en effet complètement raté sa sortie et a marqué contre son camp. De quoi frustrer Cristiano Ronaldo (qui n’a pas inscrit sa 101 e réalisation) et l’ensemble de ses partenaires, même si le club compte toujours cinq points d’avance en tête du classement (avec un match de moins à disputer, toutefois).…

FC pour SOFOOT.com