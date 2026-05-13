 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'énorme bévue d'un gardien qui frustre Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 00:24

L'énorme bévue d'un gardien qui frustre Cristiano Ronaldo

L'énorme bévue d'un gardien qui frustre Cristiano Ronaldo

Tout se passait pourtant bien, pour Al-Nassr. Mohamed Simakan avait ouvert le score à la demi-heure de jeu, le leader du championnat menait lors de la 32 e journée de Saudi Pro League et une victoire suffisait pour assurer le titre. Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à disputer, Bento a offert l’égalisation à Al-Hilal.

CR7 pas encore champion

Dans le temps additionnel, le gardien de but brésilien a en effet complètement raté sa sortie et a marqué contre son camp. De quoi frustrer Cristiano Ronaldo (qui n’a pas inscrit sa 101 e réalisation) et l’ensemble de ses partenaires, même si le club compte toujours cinq points d’avance en tête du classement (avec un match de moins à disputer, toutefois).…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lepaul, l’absent qui a toujours raison
    Lepaul, l’absent qui a toujours raison
    information fournie par So Foot 13.05.2026 00:20 

    Sauf scénario dingue, Estéban Lepaul devrait acter son statut de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Absent aux trophées UNFP ce lundi et probablement de la liste des Bleus de Didier Deschamps jeudi, l’attaquant de 26 ans n’a pas encore besoin de ça pour vivre ... Lire la suite

  • La finale des barrages de Championship est connue !
    La finale des barrages de Championship est connue !
    information fournie par So Foot 12.05.2026 23:48 

    Après deux 0-0 à l’aller, les matchs retours ! À l’entame des des demi-finales comptant pour les barrages de Championship, quatre clubs pouvaient encore espérer monter en Premier League. Désormais, ils ne sont plus que deux : Hull City, et Southampton. Le premier ... Lire la suite

  • L'Atlético de Madrid et la VAR battent Osasuna
    L'Atlético de Madrid et la VAR battent Osasuna
    information fournie par So Foot 12.05.2026 23:38 

    Osasuna 1-2 Atlético de Madrid Buts : Barja (90 e +1) pour Osasuna // Lookman (15 e , SP) et Sorloth (71 e ) pour l’Atlético de Madrid Un penalty validé, un autre refusé. Le premier en faveur de l’Atletico de Madrid pour une main de Javi Galan et transformé par ... Lire la suite

  • Oui, le RC Lens peut encore rêver du titre
    Oui, le RC Lens peut encore rêver du titre
    information fournie par So Foot 12.05.2026 22:29 

    Pour encore créer du suspense dans la course au titre, il suffit que le RC Lens batte le Paris Saint-Germain avec huit buts d’écart à Bollaert ce mercredi soir. Une tâche loin d’être impossible pour des Sang et Or brillants cette saison. Détrompez-vous : en Ligue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank