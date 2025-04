Oui, le FC Nantes 95 court toujours

En s'inclinant face à l'OGC Nice (1-3) après une cavale de 30 rencontres sans défaite, le PSG a vu disparaître son rêve de terminer son exercice invaincu, et devra patienter au moins une saison de plus pour effacer le record du FC Nantes, désormais vieux de 30 ans. Une superbe nouvelle pour la Ligue 1.

À l’époque, on disait « Division 1 ». Lorsque le FC Nantes de Jean-Claude Suaudeau a réalisé la saison du siècle, entre août 1994 et mai 1995, on se figurait probablement que sa série de 32 rencontres sans défaite – au cours d’un seul et même exercice, donc – ferait un petit bout de chemin avant d’être envoyé au broyeur. Mais on ne se doutait peut-être pas qu’elle résisterait à 30 ans de péripéties dans le championnat de France, dont près de la moitié passée sous l’hégémonie du Paris Saint-Germain version Qatar Sports Investments. En 14 saisons, cette machine de guerre a ramassé 35 trophées nationaux sur 49 possibles, n’a laissé filé que deux championnats de France, a fait des saisons à plus de 90 points, et a fait de la Ligue 1 un feuilleton de milieu d’après-midi sur France 2. Mais jamais, jamais, l’équipe de Nasser al-Khelaïfi n’est allée chercher ce FC Nantes 95. Pas même la formation irrésistible de Luis Enrique, prête à se poser sur le toit de l’Europe le 31 mai prochain à Munich.

Scènes de liesse à Nantes !https://t.co/bsxGZJ8KHu…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com