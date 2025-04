information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 12:27

Oui, Jules Koundé croit au quadruplé

Tu peux remporter un titre, mais pas quatre…

Eh ben Jules Koundé y croit dur comme fer . Après la qualification en finale de la Coupe du Roi aux dépens de l’Atlético de Madrid, les Blaugranas peuvent rêver du quadruplé. « Oui, on peut se permettre d’y penser, on est bien placé dans toutes les compétitions… Le chemin est encore long, mais nous y croyons , nous avons l’équipe pour le faire. Si nous continuons à travailler comme nous le faisons depuis le début de saison, tout est possible ! » , s’est enthousiasmé le latéral en zone mixte après la rencontre.…

EG pour SOFOOT.com