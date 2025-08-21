 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oui, it's time pour Arsenal
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 12:15

Mohamed Salah a enflammé l'Angleterre en citant Arsenal comme le favori au titre de champion. Le Pharaon a-t-il raison de placer les Gunners devant Liverpool, Manchester City ou Chelsea ? La course ne fait que démarrer, mais la troupe de Mikel Arteta semble mieux armée que jamais pour y arriver.

Le temps où Arsenal dominait la Premier League, les moins de vingt ans ne peuvent pas le connaître. Le trophée tant espéré n’est plus revenu aux Gunners depuis la sacro-sainte saison 2003-2004. Cependant, les Londoniens n’ont jamais semblé aussi proches de le retrouver. Deuxième à cinq points de Manchester City en 2023, puis à deux points en 2024, ils ont à nouveau pris la place de dauphin cette année, dix points derrière Liverpool. Une régularité remarquable et une moyenne de 82 points par saison qui font d’Arsenal un candidat crédible à la plus haute distinction nationale. Mohamed Salah l’a justement cité comme le favori numéro 1 à la succession des Reds

Glow up estival

Auréolé d’un nouveau trophée individuel, le Pharaon était attendu de pied ferme sur le red carpet des PFA Awards. Les mots de la star, glissés de manière presque anodine à un TikTokeur fan des Gunners , ont fait le tour du Royaume-Uni. « Je pense que vous avez une grande équipe cette saison, comme la saison dernière. Vous avez de grandes chances. Je pense que vous êtes favoris maintenant, vous avez des joueurs qui sont ensemble depuis cinq ans » , a-t-il confié. Une manière de mettre la pression sur un adversaire pour le titre ? Peut-être, d’autant qu’Arsenal a parfois eu du mal à l’assumer. Mais les propos de Salah viennent aussi reconnaître le travail mené par le club londonien pour se rapprocher des sommets.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

