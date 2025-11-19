Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis
Mais qu’est ce qu’il ne sait pas faire finalement ?
Ce mardi, Donald Trump accueillait Cristiano Ronaldo, le prince d’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane, le président de la FIFA Gianni Infantino ou encore l’entrepreneur américain Elon Musk à la Maison-Blanche. Une certaine vision de l’enfer mais aussi, malheureusement, de l’avenir du football et plus précisément la prochaine Coupe du monde, que les États-Unis accueilleront, avec ses voisins mexicains et canadiens.…
KM pour SOFOOT.com
