Oui, Arsenal va soulever la Premier League !

Battu par Manchester City (2-1) dans un match crucial pour la couronne d'Angleterre, Arsenal a des raisons d'avoir la gueule de bois ce lundi. Pourtant, on vous le dit : les Gunners ne vont pas s'écrouler et soulever pour la 14e fois le trophée de la Premier League. Voici les raisons d'y croire.

En tombant sur la pelouse de l’Etihad Stadium (2-1) ce dimanche, Arsenal a encore perdu des plumes dans la course au titre et a permis à son concurrent direct, Manchester City, qui compte un match en moins, de revenir provisoirement à trois points de son trône de leader. Mentalement, le coup est rude mais les Gunners sont toujours maîtres de leur destins et il y a fort à parier qu’ils peuvent mettre le dernier coup de collier pour décrocher ce titre de champion, vingt-deux ans après le dernier.

Sur le papier, les Citizens sont dans une forme étincelante depuis qu’ils ont été éjectés de la Ligue des champions avec quatre succès consécutifs, dont deux face aux hommes d’Arteta, un succès face à Chelsea et une victoire face à Liverpool. Un bilan bien plus réjouissant que celui d’Arsenal, qui n’a remporté qu’une seule de ses six dernières rencontres. Une formidable raison de sabrer le champagne pour les supporters des Skyblues , qui ont déployé dimanche une banderole où l’on pouvait lire « Panic on the streets of London », un clin d’œil à une chanson des Smiths, l’un des plus célèbres groupes de rock de Manchester.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com