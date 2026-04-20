Inédit : les supporters du FC Porto fêtent la victoire de Benfica

Une célébration inédite. La victoire de Benfica lors du derby de Lisbonne face au Sporting (2-1), ce dimanche, fait également le bonheur… du FC Porto . Alors que les joueurs des Dragões s’échauffent sur leur pelouse avant le match de championnat contre Tondela , des cris de joie descendent des travées de l’Estádio do Dragão à cause de Rafa Silva, auteur du deuxième but de Benfica , synonyme de victoire.

Porto en route vers le titre

Cette explosion de joie inattendue des aficionados portistas est surtout dû à la défaite du Sporting qu’à la victoire des hommes de José Mourinho . Le club quart de finaliste de la Ligue des champions était classé deuxième en Liga Portugal, à cinq points de Porto, avant le derby.…

CT pour SOFOOT.com