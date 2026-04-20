Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos

La belle histoire de la saison chez les Grenats : Tahirys Dos Santos a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz . Annoncée par les médias depuis quelques jours, la signature du précieux sésame a été rendue officielle par le club ce lundi. Formé en Moselle, le joueur de 19 ans est lié avec l’actuel dernier de Ligue 1 jusqu’en 2027 .

Joueur du FC Metz depuis l’âge de 8 ans 🥹 Fensch Voyages vous annonce la signature du premier contrat professionnel de Tahirys Dos Santos ! Félicitations Tahirys 👏…

CT pour SOFOOT.com