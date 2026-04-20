Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos
La belle histoire de la saison chez les Grenats : Tahirys Dos Santos a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz . Annoncée par les médias depuis quelques jours, la signature du précieux sésame a été rendue officielle par le club ce lundi. Formé en Moselle, le joueur de 19 ans est lié avec l’actuel dernier de Ligue 1 jusqu’en 2027 .
Joueur du FC Metz depuis l’âge de 8 ans 🥹 Fensch Voyages vous annonce la signature du premier contrat professionnel de Tahirys Dos Santos ! Félicitations Tahirys 👏…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer