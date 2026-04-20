 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 17:29

Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos

Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos

La belle histoire de la saison chez les Grenats : Tahirys Dos Santos a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz . Annoncée par les médias depuis quelques jours, la signature du précieux sésame a été rendue officielle par le club ce lundi. Formé en Moselle, le joueur de 19 ans est lié avec l’actuel dernier de Ligue 1 jusqu’en 2027 .

Joueur du FC Metz depuis l’âge de 8 ans 🥹 Fensch Voyages vous annonce la signature du premier contrat professionnel de Tahirys Dos Santos ! Félicitations Tahirys 👏…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank