Romelu Lukaku fait l’aller-retour Bruxelles-Naples pour régler sa situation

Et l’empreinte carbone, alors ? Romelu Lukaku est de retour à Naples. Eh non, à peine arrivé que le Belge retourne dans son pays natal . Selon Sky Sport, Big Rom est arrivé à Naples depuis Bruxelles en avion pour se rendre au centre d’entraînement de Castel Volturno dans le but de s’entretenir avec ses dirigeants.

Revenir pour mieux partir

« Une trêve a été conclue entre les deux parties. L’hypothèse d’une exclusion du groupe est définitivement écartée », assure le média. Néanmoins, Lukaku est rentré en Belgique poursuivre sa préparation physique. Son retour à Naples est prévu pour dans deux semaines .…

EA pour SOFOOT.com