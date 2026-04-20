Emmanuel Emegha s'explique avec des supporters de Strasbourg

La hache de guerre n’a pas encore été enterrée. En froid avec les supporters strasbourgeois depuis l’annonce de sa signature anticipée à Chelsea et quelques-unes de ses sorties médiatiques, Emmanuel Emegha pensait avoir ravivé la flamme après son but décisif inscrit face à Mayence (4-0) en quarts de finale retour de Ligue Conférence. Visiblement, les fans du Racing lui en veulent toujours et n’ont pas oublié .

La photo avec le maillot de Chelsea ne passe pas

Dans une vidéo parue sur TikTok , on y voit le buteur néerlandais être pris à partie à la sortie du stade par quelques supporters alsaciens . La raison ? Un prétendu manque de respect envers l’institution RC Strasbourg Alsace.…

VM pour SOFOOT.com