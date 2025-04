information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 20:24

Où sont les porte-parole du foot féminin français ?

Sexisme, horaires et lieux bancals, visibilité réduite... Autant d’obstacles que le football pratiqué par les femmes continue de subir. Pour franchir un cap, il est désormais nécessaire de trouver des figures de proue, une Rapinoe à la française, pour porter un message mais aussi véhiculer des valeurs. Si tant est qu’on veuille bien les écouter.

« J’ai envie de dire que le sport féminin est peut-être l’avenir du sport. » Ceci n’est pas une paraphrase de Jean Ferrat, mais les propos préliminaires de Gilles Galinier, directeur de la communication d’Arkema, sponsor principal de la Première Ligue, lors de l’événement « Femmes capitales, Célébrer la place des femmes sur tous les terrains, ceux du sport comme de l’entreprise ». Une petite sauterie organisée au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain et son partenaire Deloitte, cabinet de conseil international. Parmi la myriade de thématiques abordées lors de la table ronde, un sujet a longtemps été abordé : la question du poids de la parole des sportives de haut niveau, dont les footballeuses, dans l’espace médiatique et politique.

Trouver la tête d’affiche du foot féminin français

Micro à la main, ton ferme pour tenir en haleine la centaine de personnes présente dans la salle, la cycliste médaillée d’or aux Jeux paralympiques de Paris 2024 Marie Patouillet exprime son vœu : « J’attends qu’en France, on ait une Serena Williams, qu’on ait une Megan Rapinoe, qu’on ait une Naomie Osaka, qui ose prendre la parole, qui devienne un modèle par ses performances, mais également pour ses prises de position. » Une personnalité souhaitée qui n’a encore pointé le bout de son nez dans l’Hexagone, et encore moins dans le football. Cassandre Beaugrand (triathlon), Clarisse Agbegnenou (judo) ou encore Pauline Ferrand-Prévot (VTT) sont par exemple des figures reconnues et respectées, mais qui peinent à s’imposer comme des porte-parole. Côté ballon rond, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer ou Sakina Karchaoui sont aussi identifiées, mais sortent rarement du cadre du terrain.…

Propos recueillis par QT, lors de l’événement « Femmes capitales » organisé par Deloitte et le PSG au Parc des Princes.

Par Quentin Toneatti, à Paris pour SOFOOT.com