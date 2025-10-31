Où se cacher après avoir braqué le Louvre ?

Des individus soupçonnés d'avoir cambriolé le musée du Louvre ont été interpelés dans la file du stade Jean-Bouin, en marge de Paris FC-Lyon. Aller dans un lieu bondé, n'était pourtant pas une si mauvaise idée pour les malfrats. En voici d'autres.

Dans les coursives du stade Jean-Bouin : 3/10

Une planque à éviter si vous êtes cambrioleur – agoraphobe, mais excellente. Jusqu’à mercredi du moins, dix jours pile après le casse du Louvre. En marge du match Paris FC-Lyon, quatre personnes soupçonnées d’être liées au cambriolage du musée ont été interpelées dans les files d’attente du stade. « Sous l’effet de la surprise, les suspects n’ont pas eu le temps de réagir » , raconte France 2 dans son jité. Aïe.

Dans la corbeille du Parc des Princes : 7/10

Corruption, association de malfaiteurs, trafic d’influences… La corbeille du Parc des Princes est un joli panier de crabes, alors autant s’y loger pénard. Son seul souci, c’est la visibilité qu’elle implique, et la future vidéo visionnée par les 635 000 abonnés de Pure People. Pour s’y rendre incognito, privilégiez le col blanc. Et attention : si Fabrice Arfi vient voir un PSG-Lorient ou un PSG-Le Havre, c’est mauvais signe pour vous. Sinon, la prison sera l’occasion de vous replonger dans les Football Leaks en prison. Un « acharnement contre le PSG » selon Pierre Menès.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com