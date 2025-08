Où partir pour réussir sa préparation estivale ?

La reprise des championnats est encore lointaine, mais l'été et les soirées à la plage filent très vite. Tellement que les clubs ont repris le chemin de l'entraînement partout dans le monde. Voici quelques lieux idéaux pour bien préparer sa saison.

Pour un voyage 100% business : l’Asie

Parfait si on s’appelle le PSG, Barcelone, ou Reims qu’on souhaite se faire plaisir et « élargir sa fanbase » . Mieux que les démodés États-Unis, déjà visités et labourés par les compétitions de la FIFA, l’Asie – Chine, Japon, Singapour, Hong-Kong, Corée, comme vous voulez et dans l’ordre que vous préférez – offre l’avantage de facilement développer son compte en banque et son audimat. Attention toutefois : en été, le continent est souvent associé aux moussons, a des forts taux d’humidité et est propice aux typhons.

Pour une cure de soleil : Marbella et la côte espagnole

« Ancien adorable port situé en Andalousie, Marbella est aujourd’hui une station balnéaire cernée de centaines de blocs de béton hauts et vilains. Ses 28 km de côtes sont bordés de minuscules plages composées de cailloux qui ont été redessinées pour les besoins de la baignade, aseptisées et remblayées avec du sable venu d’autres horizons. » Le Routard est impitoyable, mais Dortmund, le PSV Eindhoven ou Bruges s’en moquent. Avec ses belles installations sportives, ses larges choix de balades, de piscines et bien sûr la mer, la côte espagnole est le parfait compromis entre exigence sportive et reprise en douceur, au soleil. Les prix restent abordables. Des générations de lycéens français peuvent en témoigner.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com