Le tirage au sort complet de la Coupe du monde 2026

Demandez le programme !

Les 42 nations déjà qualifiées, et les 22 autres qui ont rendez-vous avec les barrages en mars, savent désormais à quelle sauce elles seront mangées au premier tour de la Coupe du monde 2026. Le tirage au sort, réalisé à Washington, a placé tout ce beau monde dans douze groupes de quatre équipes. Parmi les grosses affiches du premier tour, on peut citer un remake de la demi-finale de l’édition 2018 entre l’Angleterre et la Croatie (groupe L), un alléchant Brésil-Maroc (groupe C), ou encore Argentine-Algérie (groupe J).…

QB pour SOFOOT.com