 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UEFA réduit la sanction de Luis Díaz après son tacle sur Achraf Hakimi
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 20:20

L'UEFA réduit la sanction de Luis Díaz après son tacle sur Achraf Hakimi

L'UEFA réduit la sanction de Luis Díaz après son tacle sur Achraf Hakimi

Et puis quoi encore ?

Alors qu’Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement du PSG ces dernières heures après sa blessure subie face au Bayern un mois plus tôt, le coupable des faits, Luis Díaz a lui vu l’UEFA se montrer clémente avec lui. Le Colombien, qui avait logiquement écopé d’un rouge pour son tacle horrible sur le Marocain, avait ensuite écopé de trois matchs de suspension. Il n’en fera que deux, finalement, après donc un changement de décision de l’instance, à la suite d’un appel fait par le Bayern. Ce qui signifie que l’ancien attaquant de Liverpool n’a plus qu’une rencontre sur la touche à purger – celle contre le Sporting mardi prochain – et pourra être de retour contre l’Union Saint-Gilloise le 21 janvier.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La composition des douze groupes du premier tour de la Coupe du monde 2026 de football déterminée par tirage au sort le 5 décembre 2026 au Kennedy Center de Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Mondial-2026: groupes piégeux pour l'Argentine et la France, Trump héros de la Fifa
    information fournie par AFP 05.12.2025 21:19 

    L'Argentine et la France ont hérité de groupes piégeux au contraire de l'Espagne et de l'Angleterre, mieux loties par le tirage au sort du Mondial-2026 effectué vendredi à Washington en présence de l'omniprésent Donald Trump, guest-star récipiendaire du premier ... Lire la suite

  • Le match d'ouverture de la Coupe du monde sera...
    Le match d'ouverture de la Coupe du monde sera...
    information fournie par So Foot 05.12.2025 21:09 

    Retour en 2010. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a rendu son verdict ce vendredi à Washington. Il faudra attendre samedi pour connaître la programmation précise, mais une information est déjà connue : le match d’ouverture du tournoi opposera le Mexique, ... Lire la suite

  • Les Parisiennes détruisent les Marseillaises
    Les Parisiennes détruisent les Marseillaises
    information fournie par So Foot 05.12.2025 21:07 

    Olympique de Marseille 1-5 Paris Saint-Germain Buts : Perret (67 e ) pour les Phocéennes // Leuchter (7 e ), Kanjinga (70 e ), Graziani (72 e ), Mbock (85 e ), Morissaint (90 e +4) pour les Parisiennes Le PSG féminin a vengé son homologue masculin.… AL, avec LB ... Lire la suite

  • Brest fait rechuter Monaco
    Brest fait rechuter Monaco
    information fournie par So Foot 05.12.2025 21:02 

    Brest 1-0 Monaco But : Doumbia (28 e ) pour Brest Exclusion : Ajorque (60 e ) pour Brest … AL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank