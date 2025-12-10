Où et comment regarder le match Young Boys-Lille ?

Ce ne sont pas les options qui manquent.

Le LOSC se rend à Berne pour affronter les Young Boys ce jeudi 11 décembre à 18h45 , pour le compte de la sixième journée de Ligue Europa. Tout cela serait formidable si Canal+ n’avait pas informé le club lillois que cette rencontre ne peut pas être diffusée sur les antennes françaises . En cause, le sponsor des maillots de la formation suisse, Plus500, une société d’investissement interdite en France en raison de certains contrats financiers jugés à risque par l’Autorité française des marchés financiers (AMF).…

CMF pour SOFOOT.com