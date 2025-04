Où est passé le Mbappé des grands soirs ?

MADRID, SPAIN - March 29: Kylian Mbappe of Real Madrid reacts to a missed opportunity during the La Liga 2024/25 match between Real Madrid and Leganes at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 29. (Photo by Guillermo Martinez/Sipa Usa) - Photo by Icon Sport

Transparent lors du quart de finale de la Ligue des champions face à Arsenal, que les Merengues ont logiquement perdu (1-2), Kylian Mbappé n’est plus l’homme des grands matchs qu’il était. S’il est en pleine zone de turbulences, ce n’est pas forcément une raison pour s’inquiéter pour autant.

Remplacé à la 75 e après s’être tordu la cheville lors d’un duel avec Declan Rice, Kylian Mbappé, tête basse, n’a pu empêcher l’élimination des siens en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal, qui s’est offert au passage le luxe de devenir la première équipe à remporter chacun de ses deux premiers matchs contre le Real Madrid à Santiago-Bernabéu. Incapables de peser dans cette rencontre cruciale, l’ancien joueur du PSG, qui n’a tenté que deux frappes (0 cadrée), touché 32 ballons et fait seulement 19 passes, et son équipe sortent par la petite porte. Pire, pour la première fois depuis avril-mai 2018, Kyks n’a pas été décisif lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et a en sus écopé d’un carton rouge pour un geste dangereux à Alavés. En plein doute, le capitaine des Bleus balbutie, s’entête et rate, au point de totalement dénaturer son jeu.

Obsession des cages, moins de sprints et plus individualiste

Depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé peine à s’épanouir pleinement. Dans la tourmente après une enquête pour des accusations de viol dans laquelle son nom a été associé, désormais définitivement abandonnée, et également perturbé par sa bataille judiciaire avec le PSG ou encore son éloignement de l’équipe de France, l’international français s’est montré emprunté à de nombreuses reprises sur le terrain avec ses coéquipiers. Pourtant, sur le papier, difficile de pointer du doigt l’ancien joueur parisien. 33 buts inscrits (TCC) lors de sa première saison avec les Merengues, seul le Chilien Iván Zamorano a fait mieux avec 37 buts en 45 rencontres. Avec ce total, il fait déjà aussi bien que son idole Cristiano Ronaldo en 2009-2010 (33 buts en 35 matchs) et largement mieux que son compatriote Karim Benzema, qui n’avait trouvé le chemin des filets qu’à 9 reprises en 33 apparitions en 2009-2010. Le problème, c’est que Mbappé est arrivé avec des ambitions hors norme et une pression maximale. Et ce n’est clairement pas une Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta et une Coupe intercontinentale contre Pachuca qui suffiront à assouvir sa soif de grandeur.…</

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com