Où est le suspense en Europe ?

Le sacro-saint sprint final est lancé, un peu partout sur le Vieux Continent, et à quatre ou cinq journées du terme, chaque championnat a encore des choses à offrir. Les voici.

Bundesliga

Titre : Ce coup-ci, le Meisterschale ne devrait pas échapper à Harry Kane et au Bayern, qui n’a pas quitté sa place de leader depuis la troisième journée et devance de huit points le champion en titre, Leverkusen, à quatre longueurs de l’arrivée. Même s’il y aura un déplacement à Leipzig le 3 mai – si le suspense n’a pas déjà été éteint d’ici-là –, le Rekordmeister ne risque pas grand-chose dans cette fin d’exercice.

Europe : Si son avenir est encore opaque, Xabi Alonso a en tout cas déjà assuré à sa formation (64 points) une nouvelle campagne de Ligue des champions à l’automne prochain. Aux deux dernières places du top quatre, l’Eintracht (52) et Leipzig (49) tiennent la corde. Mais ces deux-là se mettent sur la gueule samedi et Fribourg (48) ainsi que Mayence (47) n’ont pas encore lâché la saucisse, même si les Nullfünfer ne gagnent plus depuis cinq parties. Septième ex aequo avec le Werder, Dortmund remonte la pente pour ne pas finir à la place du con, mais n’a – à l’heure qu’il est – rien à se mettre sous la dent, avec deux unités de retard sur la C4 et cinq sur la C1. Soulignons que le Fribourg-Francfort de la dernière journée peut s’avérer succulent.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com