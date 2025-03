Où en est la rivalité entre l'Argentine et le Brésil ?

Un an et demi après leur dernière confrontation, en novembre 2023, l'Argentine et le Brésil se retrouvent la nuit prochaine à Buenos Aires, avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire. Un match qui s'annonce brûlant, dans les tribunes autant que sur la pelouse.

Monumental. L’Argentine reçoit le Brésil cette nuit (coup d’envoi à 1 heure du matin) dans l’antre habituelle de River Plate. Un match sans intérêt sportif majeur puisque les deux équipes ont déjà un pied et quelques orteils à la prochaine Coupe du monde. La qualification n’est plus qu’une formalité pour l’ Albiceleste , large leader de la zone Amérique du Sud : un point lui suffira pour assurer définitivement sa qualification. L’affaire pourrait même être entendue avant le coup d’envoi si la Bolivie, actuelle barragiste, ne bat pas l’Uruguay ce soir. La Seleção attendra un peu, mais n’a pas d’inquiétude à nourrir au regard de ses huit points d’avance sur la Verde à cinq journées de la fin. L’enjeu numéro 1 sera donc de marquer au fer rouge le rival et d’affirmer sa suprématie régionale. Ce qui compte bien plus que d’assurer dès à présent sa place au Mondial.

Coup pour coup

D’autant que le dernier Superclasico avait tourné au règlement de compte au Maracanã. Les hymnes nationaux à peine terminés, une bagarre avait éclaté en tribune, poussant les joueurs à regagner les vestiaires. Résultat : des sièges arrachés, une intervention musclée – un euphémisme – des forces de l’ordre et des spectateurs sautant les grilles pour éviter la cohue. Emiliano Martínez était carrément intervenu auprès d’un policier pour tenter d’éviter à des supporters argentins de recevoir des coups de matraque. Le match avait finalement démarré avec une demi-heure de retard. Les 90 minutes de jeu et la victoire historique de l’Argentine, qui infligeait alors au Brésil sa première défaite à domicile dans un match qualificatif pour un Mondial, étaient cependant insuffisantes pour occulter le fiasco.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com