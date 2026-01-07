Osimhen a-t-il vraiment quitté la sélection en pleine CAN ?
Levons le masque !
Victor Osimhen fait toujours partie de la sélection nigériane à la CAN . Après une altercation survenue lundi entre lui et son coéquipier Ademola Lookman lors du huitième de finale contre le Mozambique (4-0), des spéculations ont émergé mardi, laissant entendre qu’Osimhen aurait quitté l’équipe et le tournoi .…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
