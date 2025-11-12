Orelsan et Mbappé n’ont juste plus rien à se dire
Des bonnes réponses de Normands.
Coincés un clash inattendu, Orelsan et Kylian Mbappé préfèrent ne plus alimenter le feu . Ainsi, le rappeur caennais n’avait « pas eu envie d’en parler à chaud » , puis « pas envie d’en parler » tout court. Questionné ce matin au micro de Fun Radio, il s’est fendu d’une réponse plutôt évasive : « Je n’ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et j’ai pas envie d’en parler. C’est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film. C’est ça qu’il faut que je fasse. » …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer