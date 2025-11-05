Orelsan a trouvé un sérieux concurrent dans le Malherbe-game
Comment se remonter le moral en plein plan social ?
Le Stade Malherbe a peut-être trouvé une solution . En cliquant sur le sigle « play » du Youtube ci-dessous et en se laissant bercer par la voix mélodieuse d’un certain Feu Rouge . L’artiste caennais y raconte ses virées au stade et son amour pour l’actuel dixième de Ligue 1 . En toute sincérité.…
MR pour SOFOOT.com
